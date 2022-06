Boris Johnson: Ville vært forkastelig å tvinge Ukraina inn i en fredsavtale

Han sikter spesielt til en fredsavtale som ville gitt Russland suverenitet over ukrainske landområder øst i landet, noe Johnson anser for å være en avtale i Russlands favør.

– Det å overlate ukrainerne til seg selv ville vært moralsk forkastelig, siden det er de som er ofrene og har en uomtvistet rett til å forsvare sitt frie og uavhengige land, sa Johnson.

– Vi kan rett og slett ikke fortelle dem hva de skal gjøre, fortsatte han.

Johnson sa ikke noe om hvem det er han mener som presser på for en slik fredsavtale. Men i forrige uke fikk Frankrikes president Emmanuel Macron kritikk for å hevde at vestlige land ikke burde ydmyke Russland.

Dersom Russland gjennom en fredsavtale blir tilegnet landområder i Ukraina, mener Johnson det ikke vil stå noe i veien for at Russland vil invadere flere land.