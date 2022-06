Moderna med positive resultater for omikron-vaksine

Den nye vaksinen retter seg mot den opprinnelige varianten av covid-19 i tillegg til omikronvarianten.

Den såkalte bivalente vaksinen ble testet på 850 personer, hvor alle hadde tatt de tre første dosene i forkant. Om lag halvparten fikk Spikevax-vaksinen (den første Moderna-vaksinen) som sin fjerde dose, og resten fikk den bivalente. Personer som fikk den bivalente hadde betydelig høyere nivåer av antistoffer, opplyser Moderna.

I snitt var disse nivåene 75 prosent høyere hos dem som fikk den bivalente vaksinen i forhold til de som fikk Spikevax.

– Vi er fornøyd. Vi vil være klare til å få den på markedet så tidlig som august, sier Moderna-direktør Stephane Bancel i en uttalelse.

Stephen Hoge, selskapets president, sier at antistoffnivåene ville være lavere mot de undervariantene av omikron som nå er i sirkulasjon, men sa at han mente at den nye vaksinen uansett er langt mer effektiv enn Spikevax.