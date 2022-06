Mann siktet for å ha planlagt å drepe høyesterettsdommer i USA

Ifølge amerikansk høyesterett ble 26-åringen pågrepet nær Kavanaughs hus natt til onsdag, iført stridsvest og væpnet med pistol og kniv.

To vakter oppdaget mannen, som da forlot området. Deretter kontaktet han ifølge siktelsen selv nødtjenestene og fortalte at han var kommet fra California for å drepe Kavanaugh og at han vurderte å ta sitt eget liv. Han ble deretter pågrepet uten dramatikk.

I avhør fortalte 26-åringen at han var opprørt over det lekkede utkastet til en høyesterettskjennelse som vil sette dommen i «Roe vs. Wade» til side. Dommen fra 1973 sikrer amerikanske kvinner rett til abort.

Han fortalte også at han var opprørt over den siste skolemassakren der 19 barn og to lærere ble drept i Uvalde i Texas og sa at han mistenkte Kavanaugh for å ville liberalisere våpenlovene ytterligere, ikke skjerpe dem.