Klart for høring om stormingen av Kongressen

Torsdag er det duket for den første åpne høringen der det kan komme nye oppsiktsvekkende opplysninger fra komiteen i Representantenes hus som har gransket omstendighetene rundt stormingen.

– Jeg tror det amerikanske folk vet mye allerede. Det har kommet mange oppsiktsvekkende avsløringer. Men det er mye de ikke har fått se, sier demokraten Adam Schiff.

– Viktigst av alt er det at offentligheten ennå ikke har fått se alt dette vevd sammen, hvordan det ene ledet til det andre, hvordan et forsøk på å velte valget til slutt førte til forferdelig voldsbruk, til den første ikke-fredelige maktskiftet noensinne i vår historie, sier Schiff.

To republikanere

Granskningskomiteen har vært ledet av demokraten Bennie G. Thompson, mens republikaneren Liz Cheney har vært nestleder. Hun har markert seg som en krass kritiker av tidligere president Donald Trump.

Cheney og Adam Kinzinger er de eneste republikanerne i granskningskomiteen, og begge har fått hard kritikk fra eget parti for å delta.

Ifølge The Washington Post vil det både møte vitner og bli vist opptak av tidligere vitneforklaringer under høringen.

Granskningskomiteen har intervjuet over 1.000 personer og gjennomgått over 125.000 dokumenter det siste året, blant annet for å finne svar på hva som ledet til stormingen av kongressbygningen.

Trump oppfordret

Trump nektet å erkjenne valgnederlaget og oppfordret i en tale kort tid før stormingen sine tilhengere om å hindre at Kongressen utropte demokraten Joe Biden til rettmessig vinner.

Trump selv har nektet å forklare seg for komiteen, og det samme har flere av hans nære medarbeidere, blant dem tidligere stabssjef Mark Meadows, Dan Scavino som hadde ansvaret for administrasjonens bruk av sosiale medier da Trump var president, og tidligere rådgiver i handelsspørsmål Peter Navarro.

Navarro ble pågrepet fredag og vil nå trolig bli tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen. Ifølge justisdepartementet i USA vil det derimot ikke bli tatt ut tiltale mot Meadows og Scavino.

