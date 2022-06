Danmark med klart Nato-ja til Finland og Sverige

– Det er godt både for Nato og for sikkerheten her hjemme. Jeg er glad for at et samlet Folketing i dag har støttet opp om Finlands og Sveriges ønsker om å komme med i Nato, sier utenriksminister Jeppe Kofod.

De to nordiske landene som begge grenser til Russland, søkte om Nato-medlemskap i mai. Regjeringen i Danmark hadde allerede kunngjort sin støtte til utvidelsen av forsvarsalliansen.

– Det sender et sterkt signal om solidaritet til våre nordiske venner. Jeg håper at dette vil inspirere andre allierte til å gjøre det samme så raskt som mulig, sier Kofod.

Nato-landet Tyrkia har sagt at de er imot svensk og finsk Nato-medlemskap med mindre de oppfyller en liste med krav fra den tyrkiske regjeringen.

