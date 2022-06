Boris Johnson får mistillitsforslag mot seg etter partygate

Mandag klokken 19 norsk tid skal partiet utlyse en mistillitsavstemning, opplyser lederen for 1922-komiteen, Sir Graham Brady, mandag morgen.

Det betyr at han har mottatt 54 brev, eller flere, fra Johnsons partifeller som slutter seg til mistillitserklæringen som tidligere ble sendt inn av helseminister Steve Brine.

Bakgrunnen er den såkalte partygate-skandalen om arrangementer og fester som medlemmer av Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson holdt under pandemien i 2020 og 2021.

Saken oppdateres

Fakta om Partygate

* Partygate er kallenavnet på den politisk skandalen i Storbritannia om arrangementer og fester som medlemmer av Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson holdt under pandemien i 2020 og 2021.

* I denne perioden var Storbritannia stengt ned og folkehelsemyndighetene hadde innført omfattende forbud mot sosiale samlinger.

* De første rapportene om festene i Downing Street og regjeringskvartalet Whitehall kom i slutten av november 2021. De vakte stor medieoppmerksomhet og førte til ramsalt kritikk av Boris Johnsons lederskap.

* I slutten av januar 2022 ble tolv samlinger undersøkt av Metropolitan Police (politiet i London), inkludert minst tre der Johnson selv hadde deltatt.

* Politiet utstedte 126 bøter til 83 personer som politiet fant hadde brutt covid-19-regelverket, deriblant til Johnson, hans kone Carrie Johnson og finansminister Rishi Sunak. De ba om unnskyldning og betalte bøtene.

* Den britiske toppbyråkraten Sue Gray leverte 25. mai en omfattende rapport om festene under pandemien.

* Gray tok for seg 16 tilstelninger i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall i 2020 og 2021. Hun åpner for at det kan ha vært flere tilstelninger.

* Partygate har ført til krav om at Boris Johnson må trekke seg som følge av manglende dømmekraft, noe han hittil ikke har villet gjøre. Kritikere innad i partiet forsøker nå å få nok stemmer til å avholde en avstemning om lederskapet.

(Kilde: NTB / Wikipedia)