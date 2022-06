Trump-støtte til topp-republikaner: – Han er sterk og fryktløs

McCarthy og republikanerne kjemper for å gjenvinne majoriteten i Huset i mellomvalget i USA i november, der McCarthy sikter mot å overta som speaker i Representantenes hus. Først skal imidlertid McCarthy gjennom et primærvalg med flere andre kandidater, der han kjemper for en ny periode som representant for sin kongresskrets i California, skriver Business Insider.

Donald Trump er klar på at hans nære allierte bør få ny tillit. Ekspresidenten sier California-representanten gjør en kjempejobb på flere plan, også med tanke på kampen mot Demokratene.

– Kevin jobber utrolig hardt, blant annet for å stille Joe Biden og Nancy Pelosi (nåværende speaker i Huset for Demokratene, journ.anm.) til ansvar for en rekke katastrofale feil. Han er sterk og fryktløs, sier Trump, ifølge medier som Business Insider og CNN.

– Kevin McCarthy har min hele og fulle støte, legger ekspresidenten til.

Støtten kommer bare et par måneder etter det via New York Times ble kjent at McCarthy refset Trump i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar i fjor. De to har likevel beholdt et godt forhold seg imellom. McCarthy beskriver sågar Trump som «partiets hemmelige våpen», ifølge CNN.

– Kevin har vært med meg helt fra begynnelsen av, kommenterte Trump i en tale nylig, skriver nettstedet.

Trump, som tapte 2020-valget mot Biden, har verken bekreftet eller avkreftet at han stiller som presidentkandidat i 2024-valget.

---

Fakta om mellomvalget i USA

* Mellomvalget, midterm elections, avholdes hvert fjerde år mellom presidentvalgene.

* I 2022 er valgdagen tirsdag 8. november.

* Det skal velges representanter til Kongressen, som er nasjonalforsamlingen i USA, og guvernører til delstatene. I tillegg er det en rekke lokale stillinger som skal fylles.

* Kongressen består av to kamre, Representantenes hus og Senatet. Det er Kongressen som vedtar lover.

Kilde: NTB

---

