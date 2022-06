Pakistan i beredskap foran nok en hetebølge

Det er den tredje hetebølgen hittil i sommer i Pakistan og deler av India som har kostet mange liv.

Nødetatene har opprettet kriseklinikker for å ta seg av folk med heteslag, mens ambulansene er satt i beredskap. Folk anbefales å unngå sola og holde seg innendørs.

Ekspertene mener hetebølgene har sammenheng med den globale oppvarmingen. Ifølge klimaminister Sherry Rehman var mai den varmeste måneden i landet på 60 år.

Pakistan er blant de åtte landene i verden som regnes for å være mest utsatt for følgene av klimaendringer, selv om landet står for mindre enn 1 prosent av CO2-utslippene. Den verste utfordringen for landet blir vannmangel.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen