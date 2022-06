Macron får kritikk fra Ukraina

I en samtale med franske medier fredag gjentok Macron at han mener det er viktig å sørge for at Putin har en utgang fra det Macron kaller den «historiske og fundamentale feiltakelsen» det var å invadere Ukraina.

– Vi må ikke ydmyke Putin slik at vi med diplomati kan bygge en avkjørsel for ham når kampene stanser, sa han og la til at han er overbevist om at Frankrike har en rolle å spille som megler.

Men utsagnet utløste straks ny spenning med Ukraina, der president Volodymyr Zelenskyj er skeptisk til Macrons forsøk på å snakke med Putin for å overtale ham til å avslutte krigen.

[ Putin og Lavrov med trusler etter nye våpenforsendelser til Ukraina ]

Macron har hatt flere titall samtaler med Putin i år samtidig som han offentlig står bak Ukraina og har forsynt landet med våpen.

– Appeller om ikke å ydmyke Russland blir bare ydmykende for Frankrike og alle andre land som ber om det, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i sosiale medier. Han sa at Russland må «settes på plass» for å berge liv og skape fred.

Striden markerer en intern forskjell i alliansen mot krigen, med Frankrike og Tyskland på en side og Ukraina, østeuropeiske land og USA og Storbritannia på den andre.

[ Boris Johnson, fra brexit til partygate ]

Ukraina og deres nærmeste allierte ser på krigen som en kamp om overlevelse for Ukraina og demokratiet som bare løses med russisk nederlag. Mistanke om grove krigsforbrytelser, fra drap på sivile til artilleriangrep på boligblokker og sivil infrastruktur, gjør at de ikke har noe appetitt for kompromiss for å redde Putin fra ydmykelse.

Noen frykter at Tyskland og Frankrike vil gå inn for at Ukraina gir fra seg territorium for å få slutt på kampene, selv om ingen av dem har sagt noe om det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen