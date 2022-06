FN advarer om fare for sult i Somalia

Over 7 millioner mennesker i Somalia, nesten halve befolkningen, kan få for lite mat, men situasjonen er særlig ille for 213.000 somaliere.

Fire ganger på rad har regnet uteblitt i regnsesongen, og det samme ligger an til å skje igjen på Afrikas Horn. Det har ført til den verste tørken på 40 år og en omfattende sultkrise ikke bare i Somalia, men også i Etiopia og Kenya.

Behovene er så store i Somalia at hjelpeorganisasjonene setter inn alt de har for å avverge en repetisjon av sultkatastrofen i 2011 som kostet 260.000 mennesker livet.

Må handle

– Vi må handle øyeblikkelig for å hindre en humanitær katastrofe, sier El-Khidir Daloum, som er landdirektør i Somalia for Verdens matvareprogram (WFP).

Antall mennesker som står i fare for å rammes av katastrofal sult, har økt med 160 prosent siden april, sier FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO.

Situasjonen er verst i den sørlige delen av landet, der jihadistene i al-Shabaab gjør tilgangen for humanitær hjelp vanskelig.

Dyra dør

Siden i fjor sommer har tre millioner kveg dødd på grunn av tørken. Det gjør livet vanskelig for de mange familiene som er avhengig av dyrene sine for kjøtt, melk og handel.

Matprisene er også på vei opp, dels på grunn av feilslått innhøsting, dels på grunn av økte priser på importert mat på grunn av krigen i Ukraina.

Hittil er mindre enn 20 prosent av pengene som trengs for å avverge sult, samlet inn. Det setter hundretusener av mennesker i fare, sier FAOs Somalia-representant Etienne Peterschmitt.

Illevarslende

– Dagens oppdaterte tall fra FAO og WFP er illevarslende og nok et skritt nærmere en større global sultkrise, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og legger til at regjeringen styrker bistanden til småskala matprodusenter i utviklingsland for å bidra til lokal matsikkerhet.

– På budsjettet i 2022 har vi økt støtten til matsikkerhet, fisk og landbruk med 836 millioner kroner, og bistanden på denne posten er mer enn åttedoblet sammenlignet med for fem år siden, framhever hun.

