Erdogan nekter å heve renten

– Regjeringen vil ikke heve renten. Tvert imot, vi vil redusere den, sa Erdogan i en TV-tale etter det ukentlige regjeringsmøtet.

Erdogans kommentar kom etter at offisiell statistikk viste at inflasjonen i Tyrkia var på 73,5 prosent i mai, det høyeste siden 1998.

I strid med så godt som alle økonomer er Erdogan overbevist om at høyere rente skaper inflasjon. Vanlig økonomisk teori er at renteøkninger er nødvendig for å bremse inflasjonen.

Tyrkias økonomi har stupt siden i fjor da Erdogan presset sentralbanken til å redusere renten fra 19 til 14 prosent.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen