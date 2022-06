Peker på «historisk feil» av Putin: – Men vi må unngå å ydmyke Russland

Den franske presidenten mener Vesten fortsatt må gjøre alt for å holde døren åpen for diplomatiske løsninger med Russland, skriver medier som Politico, Business Insider og The Guardian.

– Vi må unngå å ydmyke Russland, slik at vi sammen kan finne en vei videre når kampene (i Ukraina) opphører, sier Macron, ifølge Politico.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Tror han kan lede samtaler

Han kaller invasjonen av Ukraina for en historisk feil av Kreml og Russland-president Vladimir Putin, men har fortsatt tro på en diplomatisk løsning en gang i framtiden. Og Frankrike vil spille en avgjørende rolle når dét skjer, tror den franske presidenten. Macron hevder ifølge tyske Deutsche Welle han vil være en naturlig leder og megler for slike diplomatiske samtaler.

– Jeg mener – og det har jeg fortalt ham (Putin, journ. anm.) – at han har gjort et historisk og fundamentalt feilgrep. Både overfor sitt eget folk, men også for seg selv, sier Macron, ifølge Politico.

Han mener Russlands president har isolert seg selv med sine handlinger mot Ukraina.

– Å finne trygghet i isolasjon er én ting, men å finne en vei ut av det er noe helt annet, sier Macron, som ifølge The Guardian har hatt samtaler «i totalt hundrevis av timer» med Putin så langt i år.

[ Hevder Putin har «en messiansk tro på seg selv»: – Så at han ville bli en trussel ]

Ukraina fnyser av utspillet

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba er hoderystende til Macrons budskap om at Vesten ikke bør ydmyke Russland.

– Slike utsagn vil bare ydmyke Frankrike og ethvert annet land som har lignende budskap. Faktum er at Russland ydmyker seg selv. Vi må heller fokusere på hvordan vi kan sette Russland på plass. Dét vil sikre fred og redde liv, hevder Kuleba, ifølge Politico.

Kuleba har tidligere ytret et ønske om å få Macron til Ukraina før Frankrikes formannskap i EU utløper 30. juni, ifølge NTB. Overfor Politico sier Kuleba at han «ikke utelukker muligheten» for et Macron-besøk.

[ Ekspert: Slik kan Putin bli fjernet som president ]

[ Putin ba Vesten slutte å gi Ukraina våpen i telefonsamtale med Macron ]