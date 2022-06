Dronningen manglet på egen fest

Tusenvis av deltakere er med i et karnevalstog langs en tre kilometer lang rute som ender ved Buckingham Palace. De skal fortelle historien om dronningens liv med dans, veteranbiler, kostymer, karnevalsmusikk, og store dukker.

Prins William og hertuginne Meghan var også fraværende fra feiringen søndag, mens prins Charles, hertuginne Camilla, prins William og hertuginne Kate var å finne på kongetribunen.

Lørdag var det en stor konsert med taler fra blant andre prins Charles, som dronning Elizabeth selv fulgte hjemmefra.

Over hele Storbritannia har millioner samlet seg for gatefester, pikniker og grillfester. Dronning Elizabeths fans selv håper at monarken endelig skal vise seg på balkongen i Buckingham Palace, der hun også hilste feststemte briter torsdag. Hennes dårlige helse har ført til at hun ikke har fått deltatt på store deler av feiringen selv.

[ – En æra nærmer seg slutten ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen