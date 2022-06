Blå partier avviser Mette Frederiksens utspill om bredt samarbeid

I et intervju med Jyllands-Posten søndag, på Danmarks nasjonaldag, sier Frederiksen at hun gjerne vil starte en diskusjon om det er mulig å danne en regjering med flere partier på tvers av de politiske blokkene.

Frederiksen er selv sosialdemokrat og har i tre år ledet en mindretallsregjering med støtte fra tre røde partier.

I sin tale i fagforbundet Dansk Metal søndag forsvarte hun utspillet ved å vise til at det i usikre tider trengs en regjering som kan jobbe bredt politisk.

– Det vil selvfølgelig kreve at det felles politiske grunnlaget er stort nok. Det vet vi ikke om den er. Men er det helt sprøtt å undersøke muligheten? Det synes jeg ikke, sa Frederiksen.

– Ulike politiske prosjekter

Den utilslørte invitten til moderate høyrepartier ble imidlertid møtt med en kald skulder både hos Venstre og De Konservative, begge opposisjonspartier på den moderate høyresiden.

– De siste tre årene med Mette Frederiksen som statsminister har på mange måter vært en dyr omgang for Danmark, sier parlamentarisk leder for Venstre, Sophie Løhde, før hun fastslår at Danmark trenger en ny borgerlig regjering.

Mette Abildsgaard i De Konservative mener at Frederiksens budskap lyder noe hult.

– Vi har to fundamentalt forskjellige politiske prosjekter. Akkurat nå har vi en regjering som øker skattene og minsker danskenes frie valg, og vi vil gå stikk motsatt vei, sier hun.

– En teoretisk diskusjon

Blant regjeringens samarbeidspartier i rød blokk er Radikale Venstre, et liberalistisk sentrumsparti, positive. Partiet har allerede gitt beskjed om at det ikke vil støtte en ny sosialdemokratisk ettpartiregjering etter neste valg

Socialistisk Folkeparti kaller på sin side Frederiksens utspill for en teoretisk diskusjon og en «bokstavlek», mens venstreorienterte Enhedslisten reagerer svært negativt og mener statsministeren åpner for «et skred mot høyre».

I Intervjuet understreker Frederiksen at hun først og fremst ønsker å gå til valg på en ny ettpartiregjering.

Det er blitt spekulert på om statsministeren vil utlyse valg på nytt folketing etter sommeren. I Danmark er det ingen faste valgdatoer, men en regel om at statsministeren må utlyse valg før regjeringens fireårsperiode er over.