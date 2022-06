Hevder Putin har «en messiansk tro på seg selv»: – Så at han ville bli en trussel

Hillary Clinton snakket om Putin og hans mål om «en ny storhetstid» for Russland da hun var gjest hos litteraturfestivalen Hay Festival denne uken, skriver medier som The Guardian og The Hill.

– Han hadde en nesten messiansk tro på seg selv og sitt mål, sa Clinton, som selv jobbet tett på Putin i perioden 2009-2013. Da var Putin statsminister i Russland, mens Clinton var utenriksminister i USA.

74-åringen sa videre at forholdet til Putin lenge hadde en positiv utvikling, men at det surnet da hun kritiserte valgprosessene i Russland i kjølvannet av at Putin igjen ble valgt til president i 2012.

– Vladimir Putin liker ikke kritikk. Og spesielt ikke når den kommer fra kvinner, forklarte Clinton, ifølge The Guardian.

Vladimir Putin og Hillary Clinton, her fra et møte i Russland i 2012. (Mikhail Metzel/Ap)

Den tidligere utenriksministeren sier hun «dessverre ikke er overrasket» over Russlands invasjon av Ukraina. Hun mener et av hovedproblemene med dagens politiske system i Russland, er at Putin og ledelsen i Kreml kun får høre det de ønsker å høre.

– Putin ble for eksempel fortalt at han kunne ta den ukrainske hovedstaden Kyiv på tre dager, for deretter å innsette et marionettregime. Heldigvis stemte ikke dette, sa Clinton, ifølge The Hill.

I perioden som utenriksminister skrev hun flere notater der hun framhevet sin frykt for at Putin på et eller annet tidspunkt ville bli en trussel for Europa og verden, skriver nettstedet.

---

Fakta om Hillary Clinton

Hillary Clinton er en amerikansk jurist og politiker i Det demokratiske partiet. Hun var presidentfrue i 1993–2001, senator i 2001–2009 og utenriksminister i 2009–2013.

Clinton var demokratenes presidentkandidat ved valget i 2016, men tapte mot Donald Trump.

Kilde: snl.no.

---

