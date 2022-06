Blinken hyller kinesere som demonstrerte for demokrati for 33 år siden

– Disse modige menneskene kommer ikke til å bli glemt, sier Blinken i en uttalelse.

Lørdag er det nøyaktig 33 år siden kinesiske myndigheter slo ned studentdemonstrasjonene i Beijing med hard hånd. Stridsvogner rullet inn på Tiananmen-plassen – på norsk Den himmelske freds plass – og tusenvis av unge demokratiforkjempere måtte flykte for livet.

Mange mennesker ble drept, men det nøyaktige antallet har aldri blitt fastslått. Tallene spriker fra noen hundre til flere tusen.

I Kina er hendelsen dysset ned, og etter at kinesiske myndigheter har festet grepet om Hongkong, er det heller ikke mulig å holde offentlige markeringer der. For tredje år på rad er det forbudt med slike markeringer, og flere titall politibetjenter patruljerte lørdag Victoria Park, der demokratiforkjempere har pleid å møtes.

I sin uttalelse sier Blinken at kampen for demokrati og frihet fortsatt skaper gjenklang i Hongkong. Han sier også at USA fortsatt vil jobbe for at Kina holdes ansvarlig for menneskerettsbrudd i blant annet Hongkong, Xinjiang og Tibet.

– Til folket i Kina og de som fortsetter å stå opp mot urettferdighet og søker frihet, vi vil ikke glemme 4. juni, sier Blinken.

En lignende uttalelse fra Blinken for ett år siden førte til en skarp reaksjon fra Beijing, som ba USA se seg selv i speilet og ta ansvar for sine egne alvorlige menneskerettsbrudd.

