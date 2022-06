Biden måtte evakueres da småfly entret luftrommet

Det hvite hus opplyste at det ikke var noen trussel mot presidentparet, og at nødvendige tiltak ble satt i verk. En journalist sier han så bilkolonnen til presidenten kjøre til en brannstasjon i den lille byen Rehoboth Beach på Delaware-kysten.

Det viste seg at småflyet kom inn i luftrommet over Rehoboth Beach ved en feiltakelse, fordi flygeren var på feil radiokanal, og Secret Service opplyste at det raskt ble eskortert bort til en nærliggende flyplass der flygeren blir avhørt.

Slik det er vanlig når presidenten er på tur utenfor Washington, offentliggjorde luftfartstilsynet FAA tidligere denne uka midlertidige restriksjoner for flytrafikken rundt ham. Det dreier seg vanligvis om en flyforbudssone på 16 kilometers radius rundt hans oppholdssted, samt et større område med lettere restriksjoner.

Flygere av privatfly har plikt til å sjekke for restriksjoner langs den planlagte ruta før de tar av, men det er ikke uvanlig med utilsiktede brudd på reglene, særlig de midlertidige restriksjonene.

