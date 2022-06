Internasjonale undersøkelser viser at beskyttelsen avtar over tid, og at det trengs påfyllingsdoser, spesielt hos risikogrupper.

Folkhälsomyndighetens undersøkelse viser at beskyttelsen mot smitte øker til over 65 prosent etter en fjerde vaksinedose, og mot alvorlig sykdom og død til over 90 prosent hos de eldre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen