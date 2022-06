Stoltenberg i ny samtale med Erdogan

– Konstruktiv samtale med president Erdogan. Tyrkia er en verdifull alliert og vi berømmer deres innsats for å få meglet fram en avtale om matsikkerhet, skriver Stoltenberg på Twitter fredag kveld.

– Vi tok opp Finland og Sveriges Nato-tiltredelse og vil fortsette dialogen, skriver Stoltenberg videre.

I en uttalelse fra Erdogans kontor heter det at den tyrkiske presidenten påpekte overfor Stoltenberg at Tyrkias sikkerhetsbekymringer angående svensk og finsk medlemskap er basert på «legitime grunner».

– Erdogan understreket også at begge de to søkerlandene må gjøre det klart at de har sluttet å støtte terrorisme, at de har opphevet sanksjoner mot Tyrkia og at de er klare til å vise solidaritet med alliansen, heter det videre i uttalelsen fra Erdogans kontor. Tyrkia omtaler kurdiske grupper som terrorister.

Erdogan har flere ganger sagt at han ikke ønsker Finland og Sverige i Nato. Han har anklaget de to landene for å støtte væpnede kurdiske grupper.

