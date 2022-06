Svensk avis: Utenlandske investorer interessert i SAS

SAS lanserte i februar en plan for å sikre selskapets overlevelse på lang sikt, og ifølge Dagens Industri kan en kapitalinnsprøytning fra et konsortium av nye investorer være på vei.

Avisa mener å vite at konsortiet har leid inn rådgivere som sitter i forhandlinger med de nåværende storaksjonærene, blant dem den svenske og den danske stat.

Jacob Pedersen, analysesjef i Sydbank, sier at SAS trenger ekstern kapital for å overleve. Men før selskapet blir et attraktivt investeringsobjekt, må det blant annet gjøre noe med høye personalkostnader.

Den svenske og den danske stat må også finne seg i redusert innflytelse, siden en slik stor investorgruppe trolig vil kreve betydelig makt.

SAS' siste årsregnskap viste et underskudd på over 6 milliarder kroner. Siden har selskapet iverksatt SAS Forward-planen som blant annet dreier seg om å tilpasse flyflåten og personalkostnadene til markedsrealitetene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen