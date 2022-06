Stoltenberg etter møte med Biden: Krigen kan bli langvarig

I møte med pressefolk i Washington sa Stoltenberg at konflikten allerede har utviklet seg til en utmattelseskrig.

– Ukrainerne betaler en høy pris for å forsvare landet sitt på slagmarken. Men vi ser også at Russland har store tap, la han til.

Stoltenberg gjentok at Nato ikke ønsker noen direkte konfrontasjon med Russland. Samtidig framholdt han at alliansen har et ansvar for å hjelpe Ukraina.

På et eller annet tidspunkt vil krigen trolig ende ved forhandlingsbordet, ifølge Stoltenberg. Han svarte følgende på spørsmål om Vesten forsøker å presse Ukraina til å godta tap av territorier for å få forhandlet fram en fredsløsning:

– Det er ikke opp til oss å bestemme eller ha sterke meninger om hva Ukraina bør akseptere eller ikke akseptere.

Stoltenberg sa at han ser positivt på mulige løsninger for å få fraktet korn ut av Ukraina, også med skip. Han ville ikke konkret kommentere hvorvidt Nato vurderer å eskortere skip som frakter ukrainsk korn i Svartehavet.

