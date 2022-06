WHO: Koronautbruddet i Nord-Korea blir sannsynligvis verre

Myndighetene i Nord-Korea uttalte forrige uke at koronautbruddet i landet er brakt under kontroll. Den påstanden kjøper ikke WHO, til tross for at organisasjonen ikke har tilgang til tall fra det lukkede landet.

– Vi antar at situasjonen blir verre og ikke bedre, sa WHOs nødhjelpsdirektør Michael Ryan onsdag, samtidig som han erkjente at Nord-Korea har gitt svært begrenset informasjon.

I forrige uke rapporterte det statlige nyhetsbyrået KCNA at smittetilfellene i Nord-Korea hadde falt sju dager på rad, med litt over 100.000 nye tilfeller registrert siste døgn, ned fra toppen på 390.000 tilfeller tidligere i mai.

Epidemiolog Maria Van Kerkhove i WHO sa samtidig at landet hadde registrert rundt 3,7 millioner mistenkte koronatilfeller.

