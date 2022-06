Juryen i Depp-Heard-saken har konkludert: Johnny Depp får medhold

Kjennelsen ble kunngjort onsdag, etter at rettssaken ble avsluttet fredag i forrige uke.

Der rettsmøtene fokuserte på anklagene om at Depp skal ha begått en rekke overgrep mot sin ekskone mens de var gift i 2015-17, måtte juryen konsentrere seg om spørsmålet om ærekrenkelser.

Depp saksøkte Heard for 50 millioner dollar for en kronikk i Washington Post. Der beskrev hun seg som «en offentlig person som har opplevd vold i nære relasjoner». Depps navn ble ikke nevnt, men han mener innlegget satte en stopper for karrieren hans.

Heard svarte med et motsøksmål og krevde 100 millioner dollar fra Depp.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen