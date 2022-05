Russiske soldater dømt til over elleve års fengsel for angrep på ukrainske landsbyer

Dommen falt i en domstol i Kotelva i Poltava-regionen tirsdag.

Begge soldatene, Aleksandr Ivanov og Aleksandr Bobykin, har erkjent straffskyld, og den ene har beklaget det han gjorde.

De to soldatene avfyrte Grad-raketter mot to landsbyer nordøst i Kharkiv-regionen i de første dagene etter den russiske invasjonen 24. februar.

Dommen falt en drøy uke etter at den russiske soldaten Vadim Sjisjimarin ble dømt til livstid for å ha drept en sivil ukrainsk mann på sykkel. 21-åringen har erkjent å ha drept mannen, men han har også sagt at han skjøt etter ordre fra en overordnet. Dommen er anket.

Fulgte ordre

Advokatene til de to russiske soldatene som ble dømt tirsdag, har argumentert for at de burde bli dømt til åtte års fengsel, mens aktoratet hadde lagt ned påstand om tolv års fengsel.

Ifølge forsvareren fulgte begge soldatene ordre fra overordnede.

– Jeg innrømmer det jeg gjorde. Jeg angrer på handlingene styrkene våre har utført, jeg tror at i framtida vil krigen ta slutt og at freden vi alle venter på, vil komme, svarte Bobykin da han ble spurt om han ville si noe på slutten av rettsmøtet sist fredag. Den andre soldaten valgte å ikke si noe.

Det er ventet en rekke lignende rettssaker i tiden som kommer. Ukrainske myndigheter har startet etterforskning av tusenvis av krigshandlinger som de mener utgjør krigsforbrytelser.

Håper på rettssikkerhet

Det er også iverksatt internasjonale etterforskninger og granskninger, blant annet i Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC).

Menneskerettsorganisasjoner har uttrykt håp om at Ukraina vil sikre at rettsprosessene blir gjennomført i tråd med viktige prinsipper som upartiskhet og åpenhet.

Etter dommen mot 21-åringen i forrige uke oppga russiske myndigheter at de ikke hadde mottatt noen informasjon om verken saken og rettsprosessen. De ukrainske advokatene som er oppnevnt som forsvarere for soldatene, har sagt at de ikke har vært i kontakt med representanter for russiske myndigheter.

