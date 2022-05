Biden håper noen republikanere kan akseptere våpenreguleringer

– Jeg tenker at det er blitt så ille at alle blir mer rasjonelle. Det håper jeg iallfall, sa Biden til journalistene før en seremonien på Arlington-kirkegården på minnedagen for landets falne mandag.

I Kongressen møttes en liten gruppe senatorer fra begge partier i helgen for å se om de kunne komme fram til et beskjedent kompromiss om våpenregulering etter et tiår med mislykte forsøk.

Et mulig tiltak er en oppfordring om å innføre lover som nekter folk med psykiske problemer å kjøpe våpen.

Men det er klart at det ikke fins noen støtte blant de fleste av republikanerne til strengere tiltak som det er flertall blant velgerne for, som forbud mot angrepsvåpen eller bakgrunnssjekk av alle som vil kjøpe våpen.

Biden sa at det andre grunnlovstillegget aldri var absolutt, og at ingen kunne gå ut og kjøpe en kanon den gangen tillegget ble vedtatt.

Det er det andre grunnlovstillegget som åpner for retten til å eie våpen. Alle er ikke enige i den tolkningen, men det er iallfall den tolkningen som høyesterett har vedtatt.

Biden var søndag i Uvalde i Texas for å møte pårørende og overlevende etter den siste skolemassakren der 19 barn og to lærere ble drept.

