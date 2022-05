AU-leder frykter EU-sanksjoner rammer matleveransene til Afrika

Krigen i Ukraina og Russlands blokade av nabolandets havner har, kombinert med lokale konflikter og klimaendringer, forverret matkrisen på det afrikanske kontinentet og sendt kornprisene til himmels.

Da AU-leder Macky Sall gjestet EU-toppmøtet i Brussel via videolink tirsdag, uttrykte han støtte til den FN-ledede innsatsen for å få Russland til å oppheve blokaden av Odesa.

– Jeg vil også si at våre land er svært bekymret over de utilsiktede konsekvensene av forstyrrelsene forårsaket av utestengelsen fra betalingssystemet Swift, sa Sall, som også er president i Senegal.

Han ba om en snarlig løsning på problemene som kan oppstå fordi det blir vanskelig, om ikke umulig, å betale for varer. Samtidig påpekte han at en stans i eksport av kort og kunstgjødsel via Svartehavet er svært bekymringsfull for Afrika, der rundt 282 millioner mennesker er underernært.

Dagen før besluttet EUs stats- og regjeringssjefer å ekskludere Russlands største bank Sberbank fra Swift.

Fra før er en rekke andre russiske banker utestengt fra betalingssystemet som følge av Russlands invasjon i Ukraina.

Dette gjør det vanskeligere for russiske banker å motta og gjennomføre internasjonale betalinger, men Sberbank sier tirsdag at driften er «som normal».

Afrikanske land importerte 44 prosent av sin hvete fra Russland og Ukraina mellom 2018 og 2020, ifølge FN-tall.

