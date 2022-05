De to mennene ble funnet med skuddskader i bydelen Varberga ved 20.30-tiden. Natt til mandag ble det meldt at begge døde av skadene, og at politiet har innledet en drapsetterforskning.

For en drøy uke siden ble en mann funnet død etter en skuddveksling i samme bydel, og politiet forsøker å finne ut om det er en sammenheng mellom de to hendelsene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen