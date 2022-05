Mann i Beijing brøt koronaregler – flere tusen i karantene

Mannen i 40-årene hadde vært på et kjøpesenter der smittede personer har vært til stede, og han ble derfor bedt om å isolere seg hjemme. Myndighetene sier at han istedenfor forlot hjemmet sitt mange ganger og gikk turer i sitt nærmeste nabolag. Så testet han og kona positivt.

Dermed velger de lokale myndighetene nå å sende 5.000 personer i hjemmekarantene, og 250 til et statlig karantenesenter. Dette skjer samtidig med at myndighetene i Beijing har uttalt at koronautbruddet er under kontroll og åpnet parker, museer og kinoer mandag.

Et koronautbrudd i byen har ført til over 1.700 registrerte tilfeller den siste måneden – et svært lavt antall etter de fleste lands standard, men problematisk for kinesiske myndigheters svært strenge linje.

Mannen blir nå etterforsket av politiet.

