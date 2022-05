Macron bekrefter at fransk journalist er drept i Ukraina

Ifølge guvernøren Serhij Hajdaj skulle et pansret kjøretøy plukke opp ti mennesker fra området da det ble beskutt. Den franske journalisten skal ha blitt truffet i nakken, ifølge uttalelsen som er lagt ut på Twitter og blant annet sitert av The Guardian.

Frankrikes president Emmanuel Macron bekreftet få timer senere at en fransk journalist er drept i Ukraina.

Tidligere er det meldt at to personer ble drept og fem såret, alle sivile, i russiske granatangrep da russiske styrker rykket inn i utkanten av Sievjerodonetsk, der det mandag raste harde kamper.

Sievjerodonetsk er den største byen i Donbas-regionen som ukrainske styrker har greid å beholde kontroll over. Øyenvitner har ifølge The Guardian sagt at byen blir bombardert «200 ganger i timen» idet de russiske styrkene forsøker å kutte forsyningslinjene til de ukrainske styrkene, samt omringe de gjenværende styrkene som forsøker å forsvare byen,

