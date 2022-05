Zelenskyj sier det pågår «ubeskrivelig vanskelige» kamper om byer i Luhansk

Satellittbilder viser russiske enheter langs veien og skader etter luftangrep ved landsbyen Popasna ved Sievjerodonetsk. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at soldatene som forsøker å holde stand i Sievjerodonetsk og Lysytsjansk, to av de viktigste byene ukrainske styrker fortsatt kontrollerer i Luhansk, står overfor «ubeskrivelig vanskelige» forhold. Foto: Maxar Technologies via AP / NTB (AP)