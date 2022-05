Demonstranter drept i Sudan

Hundrevis av demokratiforkjempere demonstrerte lørdag i Sudans hovedstad, i protest mot militærkuppet i oktober og militærjuntaen som styrer landet.

Demonstrantene ble møtt med store sikkerhetsstyrker som brukte tåregass og skjøt med skarpt.

To demonstranter ble drept i bydelen Kalakla, den ene av en skuddskade og den andre etter å ha pustet inn tåregass, ifølge Sudan Doctors Committee, som er en del av demokratibevegelsen.

– Jeg er forferdet over at to unge demonstranter døde i Khartoum i går. Nok en gang: Det er på høy tid at volden stanser, tvitrer FNs spesialutsending til Sudan, Volker Perthes.

Perthes ber militærjuntaen oppheve unntakstilstanden som ble innført etter kuppet, og finne «en fredelig vei ut av den nåværende krisen».

Minst 98 mennesker er drept og 4.300 er såret i sammenstøt mellom demokratiforkjempere og sikkerhetsstyrker siden kuppet, ifølge Sudan Doctors Committee.

