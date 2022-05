Turister i Venezia svømmer nakne i kanaler og gjør hærverk på kirker, broer og statuer

Sommeren er kommet til den nordlige halvkule, reisekaos hersker og det kan virke som turister er innstilt på å ha noen såkalte «hevnreiser». I hvert fall kan det se ut som Venezia har blitt truffet av en storm av besøkende som oppfører seg respektløst.

De siste ukene har byen opplevd en rekke overskridende turister, fra nakenbading i de UNESCO-bevarte kanalene, til vandalisering av en av byens ikoniske kirker, skriver CNN. Natt til 16. mai ble fasaden til Redentore-kirken, som er tegnet av renessansens stjernearkitekt Andrea Palladio, vandalisert.

Ligningskunst og graffiti

En del av kirkefasaden, som er bygget i hvit stein fra halvøya Istria, ble farget rosa med figurer som ser ut som ligninger tegnet på toppen. Den tre kvadratmeter store fasaden ligger under statuen av St. Frans of Assisi, og til høyre for inngangen når du går opp den berømte hvitsteinstrappen.

Da en lokal beboer forsøkte å rense fasaden med vann, skal vedkommende ha forårsaket ytterligere skade, fordi vannet bidro til at fargen sank dypere inn i den porøse steinen. Hærverket blir nå tatt tak i av statlig ansatte kunstrestauratører.

Ifølge lokalavisen La Nuova, ble en annen kirke i Venezia, Sant’Antonin, tagget med graffiti noen dager før Redentore-kirken fikk gjennomgå. I mellomtiden skal en kunstner ha helt knallblå maling over en Rio Marin-broen på Fondamenta dei Garzotti, som er en av hovedgatene inn til byen fra jernbanestasjonen. Det så ut til at ordet «frihet» var stavet i blått på broen.

«De må betale!»

Som om ikke dette var nok, bestemte to amerikanske turister seg torsdag denne uka for å kle av seg og bade nakne i en kanal i boligområdet Castello. Sjokkerte mennesker blant lokalbefolkningen skal ha observert dem svømme rundt i fem minutter i vannet, hvor nærliggende hus tømmer kloakken sin, før de tok håndklærne sine og returnerte til Airbnb-boligen sin.

Overvåkingskameraene i området har bidratt til å løse noen av problemene som har oppstått i den populære italienske byen. Myndighetene har allerede sporet opp personen som er ansvarlig for hærverket på Redentore-kirken, i følge med to venner. Gjengen deltok på et gatekunstarrangement som ble avholdt tidligere samme dag, ifølge byrådet i Venezia. Myndighetene gjennomsøkte sosiale medier for å se hvem som kan ha vært den skyldige, og fant en gatekunstner med en spesiell signatur på sin kunst, nemlig ligninger.

Politiet leter nå etter overvåkingsopptak av nakenbaderne. Ordføreren i Venezia, Luigi Brugnaro, kaller hærverket et «arr» på kirken, som han kaller et «symbolsk sted for venetianske tradisjoner».

«De ansvarlige må ikke gå ustraffet hen, de må betale!», skrev han på Twitter. Der la han også ut et bilde av hærverket på Rio Marin-broen og skrev: «Det vil ta timer å gjenopprette broen, til en kostnad vi ennå ikke kan beregne. Vi bør holde disse barbarene i en celle i minst et par netter».

