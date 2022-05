Trump talte til våpenlobbyen: Skoleskytinger viser at flere bør bære våpen, ikke motsatt

Skoleskytingen i Uvalde tirsdag, der 19 barn og to lærere ble drept, kastet skygger over NRAs årsmøte. Organisasjonens Wayne LaPierre innledet sin tale til møtet med å dypt beklage skoleskytingen.

Han sa videre at han håper noe lignende aldri vil skje i USA igjen, før han i neste åndedrag la til:

– Å innskrenke de fundamentale rettighetene lovlydige amerikanere har til å beskytte seg selv, er ikke svaret. Det har det aldri vært.

Trump sa i sin tale at de 19 skolebarna og de to lærerne ble «stjålet av en ondskap som ingen ord kan beskrive».

Han beskrev gjerningsmannen som «pur ondskap og hat».

– At det eksisterer ondskap i verden er ingen grunn til å avvæpne lovlydige borgere. Ondskapens eksistens er en av de aller beste grunnene til å væpne dem, sa Trump.

Etter skoleskytingen har det igjen blitt pustet vind i seilene i debatten om våpenlovgivning i USA. Den 18 år gamle gjerningsmannen kjøpte AR-15-rifla han brukte på lovlig vis.

– Ville ikke ha hjulpet

– De forskjellige våpenkontrollforslagene som venstresida presser på for, ville ikke ha gjort noe for å forhindre det avskyelige som skjedde. Ingen verdens ting, sa Trump.

Trump leste videre opp navnene på alle de 19 barna, og sa at de var ofrene til en «villmann» som var ute av kontroll, før han beskrev forslag om strengere våpenlover som «groteske».

– Vi må alle stå sammen, republikanere og demokrater, i alle stater, og på alle regjeringsnivåer, slik at vi endelig kan herde skolene våre og beskytte våre barn. Det vi trenger nå er en overhaling fra topp til bunn av sikkerheten ved skoler landet rundt, la han til.

Flere trakk seg

Ekspresidenten deltok på et ettermiddagsarrangement, men en del andre trakk seg, blant dem de republikanske kongresspolitikerne John Cornyn og Dan Crenshaw.

Texas-guvernør Greg Abbott skulle ha deltatt på en pressekonferanse under året samling, men bestemte seg i stedet for å sende inn en forhåndsinnspilt videotale.

Også en del av artistene som skulle opptre, trakk seg, blant dem countryartisten Lee Greenwood.

I tillegg har produsenten av våpenet som ble brukt i massedrapet, bestemt seg for å ikke stille ut sine produkter på årets messe.

Demonstrasjoner utenfor

Flere politiske grupperinger som ønsker strengere våpenlover, holdt demonstrasjoner i parken utenfor konferansesenteret der NRA har sitt arrangement.

Hundrevis møtte opp med plakater med slagord som «Deres hobby er ikke verdt våre barns liv!» og «Ikke mer omtanke og bønn», skriver nyhetsbyrået DPA.

Sistnevnte er en henvisning til at folk ofte sender varme tanker og ber for de rammede etter masseskytingene som stadig rammer USA.

Guvernør Abbotts utfordrer i høstens valg, demokraten Beto O'Rourke, er blant dem som møtte opp.

– Om dere har gjort noe bra, så er det at dere har ført oss sammen, sa han, med henvisning til seg selv og andre som ønsker våpenreform i USA.

– Vi kommer til å vinne, sa han videre, med klar adresse til NRA.

– Vi bygger rom for familiene i Uvalde slik at de vet at vi er der for dem, at vi vil stå opp for dem og slåss for dem, selv når dette er over. Vi vil sikre at vi får en fornuftig våpenreform, sier Ashton Woods, grunnlegger og organisator i Black Lives Matter Houston.

For døve ører

Protestene gjør imidlertid lite inntrykk blant de fremmøtte på NRAs møte.

– Disse folkene er medienes marionetter. De kommer ikke til å endre noens mening, sier Tim Hickey, som er veteran fra USAs marineinfanteri, til Reuters.

Han får tilslutning fra Chris Jensen fra Forth Worth, som bærer en T-skjorte med bilde av en AR-15-rifle og teksten «jeg foretrekker farlig frihet framfor fredelig slaveri».

– Geværet drepte ingen, det var det en person som gjorde, sier han.

