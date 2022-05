Russland fester grepet i Donbas

Den ukrainske generalstaben bekreftet lørdag at russiskstøttede separatister nå kontrollerer byen Lyman der det bor rundt 20.000 mennesker.

Lyman, som ligger øst i Donbas-regionen, er et knutepunkt for jernbanen i området. Ifølge britisk etterretning gir byen også tilgang til viktige bruer over elva Severskyj Donets.

– De kommende dagene kommer russiske enheter i området trolig til å prioritere å krysse elva, heter det i en Twitter-melding fra det britiske forsvarsdepartementet.

Mulig retrett

Ifølge den russiske forsvarsledelsen var også to landsbyer sør for Lyman under russisk angrep lørdag.

Det var også nye angrep mot byen Sievjerodonetsk, den østligste byen som fortsatt er under ukrainsk kontroll og som nå skal være i ferd med å bli omringet.

Ifølge guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, har russiske styrker alt tatt seg inn i Sievjerodonetsk, der det er store ødeleggelser og 90 prosent av befolkningen skal ha flyktet.

– Russerne vil ikke være i stand til å ta over Luhansk i løpet av de neste dagene, slik analytikere har forutsett. Vi vil ha nok styrke og ressurser til å forsvare oss. Det er imidlertid mulig at vi, for å unngå å bli omringet, vil bli nødt til å gjøre retrett, skriver Hajdaj på Telegram.

Betydelige framskritt

Med en ukrainsk tilbaketrekning fra Luhansk vil Russland ta nok et steg i retning av å kontrollere hele Donbas-regionen, der en stor del av Ukrainas gruve- og tungindustri ligger.

– De russiske styrkene har sakte, men sikkert gjort betydelige framskritt under de harde kampene i det østlige Ukraina de siste dagene, selv om det ukrainske forsvaret rent generelt fortsatt er effektivt, heter det i en analyse fra Institute for the Study of War i USA.

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bruker Russland nå alt de har av tungt skyts og soldater i Donbas, der de ukrainske styrkene «gjør alt» for å slå dem tilbake.

– Vi beskytter landet vårt slik våre nåværende forsvarsressurser tillater. VI gjør også alt for å øke ressursene, sa han.

Mobilt rakettsystem

USA planlegger ifølge flere amerikanske medier å forsyne Ukraina med mobile rakettsystemer av typen M270, som kan avfyre raketter med en rekkevidde på opp mot 300 kilometer.

Pentagons talsmann John Kirby har imidlertid ikke bekrefte dette.

– Vi er fortsatt fast besluttet på å hjelpe dem med å lykkes på slagmarken, er alt Kirby vil si.

Tunge våpen fra Norge

USAs forsvarsminister Loyd Austin opplyste tidligere i uka at Norge er blant de land som sender tynge våpen til Ukraina, noe norske myndigheter ikke har villet bekrefte.

Ifølge ubekreftede meldinger skal det være snakk om beltegående artillerikanoner av typen M109, som benytter ammunisjon av kaliber 155.

USA har sendt 184.000 artillerigranater med dette kaliberet til Ukraina.

Advarer

Nupi-forsker og Russland-ekspert Jule Wilhelmsen frykter at våpenstøtten kan føre til en eskalering av krigen.

– Man må være klar over at Norges bidrag faller naturlig inn i en større satsing fra USAs side hvor de sender stadig tyngre våpen – i større omfang. Det kan handle om mer enn å gjøre Ukraina i stand til å forsvare seg, sier hun til Klassekampen.

– Hvis det kommer så store våpenforsyninger fra Vesten at Kreml tror det er realistisk at Ukraina kan ta tilbake Krim med makt, vil Kreml agere heftig. Det er jeg overbevist om, sier Wilhelmsen.

