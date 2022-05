Nok en gullpalme til Ruben Östlund

Han vant Gullpalmen for «The Square» i 2017, og hedres i år for sin «Triangle of Sadness». Filmen er en satire over moteverdenen og sosiale hierarkier, der tittelen spiller på de bekymringsrynkene man får mellom øynene. Den har Harris Dickinson, Charlbi Dean og Woody Harrelson i hovedrollene.

«Triangle of Sadness» er beskrevet som bitter, smart og treffsikker. Filmen er Östlunds første engelskspråklige film med internasjonale skuespillere. Mye av handlingen foregår på en yacht der ferden ikke er så enkel for de superrike deltakerne.

Det er scener med sjøsyke og oppkast, og publikum skal vekselvis ha brølt av latter eller vært grønne i ansiktet, ifølge Reuters.

Sørkoreanske Park Chan-wook vant prisen for beste regissør under årets filmfestival. Park vant prisen for filmen som på engelsk har fått tittelen «Decision to Leave». Den omtales som en erotisk krim.

I den kvinnelige skuespillerkategorien vant Zar Amir Ebrahimi for sin innsats i rollen som journalist i Ali Abbasis «Holy Spider», basert på en sann historie om en seriedrapsmann som tok livet av sexarbeidere i Mashhad i Iran. Sørkoreanske Song Kang Ho vant i herreklassen, for sin rolle i japanske Hirokazu Koredas film, som på engelsk har fått navnet «Broker». Den handler om en koreansk familie på jakt etter et hjem for et etterlatt spedbarn.

