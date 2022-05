Langt høyere dødelighet blant svenske menn under pandemien

Koronapandemien har til nå krevd nærmere 19.000 liv i Sverige, noe som tilsvarer 185 per 100.000 innbyggere. Dødeligheten har dermed vært over tre ganger høyere enn i Norge, men pandemien har rammet kvinner og menn svært ulikt, ifølge tall fra Sveriges statistiske sentralbyrå (SCB).

Mens dødeligheten blant svenske kvinner var 120 per 100.000, var den blant menn 210 per 100.000, det vil si 75 prosent høyere. Ulikheten viste seg i alle aldersgrupper, men var mindre blant unge, der det også var langt færre dødsfall.

– Det er tydelig at menn rammes hardere av covid-19, blant annet sett i forhold til hvor mange som har dødd av sykdommen. Vi ser også at den gjennomsnittlige levealderen sank mer for menn enn for kvinner under pandemien, sier Örjan Hemström i SCB.

Forskerne er usikre på hvorfor pandemien har vist seg å være langt mer dødelig for menn.

– Vi finner ikke støtte for at den høyere dødeligheten blant menn kan tilskrives kjønnsforskjeller når det gjelder tidligere sykdom eller sosioøkonomiske faktorer, sier overlege Kyriaki Kosidou ved Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholm.

Menn har heller ikke tatt større risiko enn kvinner når det gjelder smittevern, mener hun, og viser til en analyse som er gjort blant par som lever under samme tak.

– Ettersom de lever sammen, kan vi anta at de har lignende levemønster når det for eksempel gjelder å utsette seg for smitte og søke helsehjelp. Men selv der er dødeligheten høyere blant menn, sier Kosidou.

– Vår hypotese er derfor at det er biologiske forskjeller som er årsaken, konkluderer hun.

