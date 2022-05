USAs våpenlobby møtes etter skolemassakre

Flere framtredende talere har meldt avbud etter massakren på barneskolen i Uvalde i Texas, og det samme har produsenten av AR-15, de to riflene 18-åringen Salvador Ramos kjøpte få dager før han drepte bestemoren og gjennomførte massakren på Robb Elementary School.

Blant dem som har meldt avbud, er Texas-guvernør Gregg Abbott, som skulle ha deltatt på en pressekonferanse under året samling. Han kommer i stedet til å snakke til de frammøtte i en video som er spilt inn på forhånd, ifølge CNN.

Tidligere president Donald Trump og senator Ted Cruz står også på talerlisten, og de har foreløpig ikke trukket seg.

NRA regnes som en av USAs mektigste lobbyorganisasjoner og kjemper innbitt mot strengere våpenkontroll. Organisasjonen bidrar med store pengebeløp i valgkampen til politikere som deler deres syn.

Til tross for den siste skolemassakren ventes det ifølge The Guardian rundt 55.000 besøkende til helgens årsmøte og messe i Houston, som ligger rundt 450 kilometer øst for Uvalde.

