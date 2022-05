Taliban avviser FNs bekymring for kvinners rettigheter i Afghanistan

Et enstemmig sikkerhetsråd ba nylig om at «politikk og praksis som nå begrenser kvinners og jenters menneskerettigheter og grunnleggende frihet», raskt gjøres om. De femten medlemslandene krever også at skoler gjenåpnes for jenter og kvinner.

Det afghanske utenriksdepartementet svarer fredag med å si at bekymringen er ubegrunnet, og Taliban-styret gjentar at de støtter opp om afghanske kvinners rettigheter.

– Ettersom det afghanske folket i all hovedsak er muslimer, anser den afghanske regjeringen at bruk av hijab er i tråd med samfunnets religiøse og kulturelle praksis, heter det i en uttalelse fra departementet.

Taliban følger en konservativ tolkning av islam og bestemte nylig at alle kvinner skal være helt tildekket når de er utenfor hjemmet. Gruppen har lovet å legge seg på en mykere linje enn forrige gang de var ved makten, men har likevel innskrenket folks frihet. I løpet av de 20 årene etter at Taliban ble kastet i 2001, fikk afghanske kvinner og jenter styrket noen av sine rettigheter.

Så langt har ingen land anerkjent det nye Taliban-styret etter at de kom til makten i august i fjor.

