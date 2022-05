Rettssaken mellom Depp og Heard avsluttet med oppfordring til juryen

Rettssaken i den amerikanske delstaten Virginia har pågått i en drøy måned og blitt fulgt tett av mediene – og i sosiale medier. De tidligere ektefellene har forklart seg om alt fra mishandling og avføring i sengen til avkuttede fingre.

Fredag ble rettsforhandlingene avsluttet. Advokatene til både Depp og Heard avsluttet med å oppfordre jurymedlemmene til å tenke på andre ofre for overgrep i hjemmet.

Heards juridiske team fremhevet at en dom i Depps favør ville sende en negativ beskjed til andre som har overlevd vold i hjemmet.

Depps representanter argumenterte på sin side for at Heards påstander var grunnløse, og omtalte dem som «en dypt grusom handling mot sanne overlevende».

[ Selma Moren: Rakner Metoo nå? ]

Juryen i arbeid

Etter prosedyrene begynner juryen sitt arbeid. Det kan ta mange timer og strekke seg over flere dager.

Rettstvisten startet da den 58 år gamle superstjernen Depp saksøkte sin 23 år yngre ekskone for ærekrenkelse og krevde 50 millioner dollar på grunn av en kronikk hun skrev i Washington Post. Der beskrev hun seg selv som «en offentlig person som har opplevd vold i nære relasjoner».

Depps navn ble ikke nevnt, men advokatene hans mener innlegget satte en stopper for Hollywood-karrieren hans.

[ Ofre og skurker i Virginia ]

Offentlig skittentøyvask

Heard svarte med et motsøksmål og krever 100 millioner dollar for «omfattende fysisk vold og overgrep» fra Depps side.

Blant vitnene i rettssaken er det flere kjendiser som har hatt et forhold til eller jobbet med Depp og Heard, inkludert supermodell Kate Moss, Tesla-sjef Elon Musk og skuespiller Jason Momoa.

Samtidig som dramaet har utspilt seg for åpent kamera i retten, har en slags folkedomstol dannet seg i sosiale medier, hvor mange tydelig har valgt Johnny Depps side. For eksempel har Tiktok-video med tittelen «Justice for Johnny Depp» («Rettferdighet for Johnny Depp») blitt vist over 23 millioner ganger.