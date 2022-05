Måling: Lula øker forspranget til Bolsonaro

På målingen fra Datafolha sa 46 prosent at de ville stemme på venstreorienterte Lula, mens kun 27 prosent sa at de ville stemme på høyrepopulisten Bolsonaro, en margin på 21 prosentpoeng.

En tidligere måling fra samme institutt i mars ga Lula et forsprang på 17 prosentpoeng, men da var også den tidligere dommeren Sergio Moro og tidligere Sai Paulo-guvernør med i kampen. De har siden trukket seg begge to.

På den siste målingen ville Lula ha vunnet presidentskapet med rent flertall allerede i første valgrunde 2. oktober med 54 prosent av stemmene, om man utelukket blanke og ugyldige stemmer. I samme scenario fikk Bolsonaro 30 prosent av stemmene.

Om valget hadde gått videre til en annen runde, ville Lula vunnet med 58 prosent, går det fram av målingen. Den andre valgrunden vil eventuelt finne sted 30. oktober.

Til nå har valgkampen vært en sterk retur til politikken for Lula, fire år etter at han ble dømt til fengsel for kontroversielle korrupsjonsanklager. Han var svært populær som president mellom 2003 og 2010.

2.556 mennesker ble spurt i målingen 25. og 26. mai. Den ble gjennomført i 181 byer i Brasil, og har en feilmargin på 2 prosentpoeng.

