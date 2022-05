General: Nato-medlemskap betyr ikke stasjonering av amerikanske styrker

Cavoli har de siste årene vært øverstkommanderende for USAs styrker i Europa og Afrika, og han er nå nominert til posten som SACEUR, øverstkommanderende i den ene av Natos to militære overkommandoer.

Nato-medlemskap for Sverige og Finland vil trolig føre til flere militærøvelser i regionen, men alliansens militære fokus vil fortsatt ligge i Øst-Europa, sa Cavoli under en høring i forsvarskomiteen Senatet.

Cavoli understreket at USA fra før har sterke militære bånd både til Sverige og Finland og at samarbeidet med de to landene naturlig nok vil øke dersom de blir medlemmer av Nato.

USA hadde inntil nylig rundt 80.000 soldater stasjonert i Europa, men antallet har økt til 102.000 siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Cavoli understreket under høringen at USA må trå varsomt for ikke å forverre forholdet til Russland og risikere at krigen i Ukraina sprer seg til andre land i regionen.

– USA må være forsiktige og «ikke overdrive og skape problemer der det fra før ikke var noen», sa han.

