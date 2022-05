Flyselskap begrenser billettsalget på grunn av flyplass-kaos

Fram til søndag kan bare flyreiser bestilles svært sporadisk, har flyselskapet kunngjort. En talsperson for KLM har sagt til TV-kanalen NOS torsdag at det bare er dyrere billetter tilgjengelig.

Schiphol-flyplassen i Amsterdam har i flere uker slitt med mangel på personale innen bagasjehåndtering og sikkerhet. Det fører til lange køer der passasjerer har blitt stående i timevis, og det har vært flere situasjoner med utagerende passasjerer.

KLM ønsker at de ved å begrense billettsalget kan åpne for mer ombooking – at passasjerer som ikke rekker flyet sitt på grunn av lange køer, kan ta neste.

Flyselskapet tilbyr også ombooking til kunder som vil fly en annen dag på grunn av kaoset.

