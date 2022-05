EU-kommisjonen fornøyd med utviklingen i domstolskrangelen med Polen

EU-kommisjonen sa seg fredag fornøyd med framskritt i krangelen med Polen om et disiplinærkammer for dommere. Statsminister Mateusz Morawiecki (bildet) kunngjorde torsdag at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøker Warszawa i begynnelsen av juni. Foto: Michal Dyjuk / AP / NTB (Michal Dyjuk/AP)