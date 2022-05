USA: Enda en masseskyting, enda en våpendebatt

Tirsdagens skyting i Texas var den verste skolehendelsen i USA siden Sandy Hook-skytingen i delstaten Connecticut i 2012, der 20 barn og seks ansatte ble drept.

19 skolebarn og to voksne ble drept da den mistenkte gjerningsmannen, en 18 år gammel elev ved en videregående skole i Texas gikk til angrep mot barneskolen Robb Elementary School denne uka. Gjerningsmannen ble selv drept.

Dette er den åttende masseskytingen i år, ifølge våpenkontrollgruppen Everytown. Hendelsen skjedde også bare ti dager etter at en annen 18-åring drepte ti afroamerikanere på et supermarked i New York.

Men selv om USA har hatt en rekke alvorlige masseskytinger opp gjennom de siste årene, har lite eller ingenting endret seg når det gjelder restriksjoner på våpenkjøp eller eie av våpen.

Biden lover endringer

På presidentflyet på vei fra Japan til USA tirsdag beordret en sorgtung Joe Biden at Det hvite hus skulle flagge på halv stang fram til solnedgang søndag.

– Da jeg ble president hadde jeg håpet at jeg ikke skulle oppleve dette, sa en svært preget Biden.

– Enda en massakre … en barneskole. Vakre, uskyldige, andre-, tredje- og fjerdeklassinger. Jeg er syk og lei av det. Vi må handle. Og ikke fortell meg at vi ikke kan gjøre noe for å forhindre slike blodbad som dette, understreket han.

Biden lovte at han skulle utfordre den amerikanske våpenlobbyen og finne en måte å stramme inn lovene for å eie våpen.

Rimelige og tilgjengelige

Men våpen av alle slag, spesielt høydrevne angrepsrifler og halvautomatiske pistoler er bare blitt billigere og mer tilgjengelige enn noen gang i USA.

Og de svært kjente argumentene om retten til å ha våpen, viktigheten av sikkerhet og rett til selvforsvar lød umiddelbart etter at nyheten om tirsdagens masseskyting ble kjent.

Våpendebatten er ventet å ta av i helgen når Houston i Texas er vertskap for den årlige konferansen til National Rifle Association, den mektige organisasjonen for våpeneieres rettigheter.

Tidligere president Donald Trump, Texas-guvernør Greg Abbott, Texas-senator Ted Cruz og andre fremtredende republikanere står på talerlisten.

Demokrater når ikke gjennom

Demokrater har i mange år forsøkt å få til en holdningsendring om våpenbruk, uten å lykkes. Tirsdag holdt senator og demokrat Chris Murphy et følelsesmessig innlegg i senatet om at man nå må ta ansvar.

– Ingen andre steder skjer slike hendelser bortsett fra her i USA, og vi har et valg. Det er vårt valg at vi lar dette fortsette, sa han.

Men republikaneren Cruz ga raskt tilsvar, og trakk fram grunnloven som gir amerikanere rett til å eie våpen.

– Folk vil bruke denne hendelsen til å angripe retten til å eie våpen. Når en forbrytelse av denne typen skjer, blir den nesten umiddelbart brukt politisk, understreket Cruz.

– Å angripe konstitusjonelle våpenrettigheter er ikke en effektiv metode for å stoppe denne typen forbrytelser, la han til.

Flere våpen, flere episoder

Men statistikken viser med all tydelighet de nasjonale kostnadene ved våpenkriminalitet.

Nylig opplyste den føderale etaten Centers for Disease Control and Prevention at antallet våpendødsfall i USA økte til historiske høyder i 2020.

Da ble det registrert 19.350 drap med skytevåpen – en økning på nær 35 prosent i forhold til 2019.

Selvmord begått med skytevåpen gikk i samme periode opp med 1, 5 prosent til 25.245 tilfeller.

Everytown opplyser at masseskytinger også har økt.

– Siden 2009 har det vært 274 masseskytinger i USA, noe som resulterte i 1.536 mennesker ble skutt og drept og 983 personer skutt og såret, opplyser gruppen.

Og stadig oversvømmes USA av våpen. Amerikanske våpenprodusenter har produsert over 139 millioner våpen for det kommersielle markedet siden 2000, og landet har importert ytterligere 71 millioner våpen de siste par tiårene.

Dette inkluderer kraftige angrepsrifler, som kan kjøpes for rundt 500 dollar (under 5.000 kroner). Dessuten 9 millimeter pistoler som kombinerer brukervennlighet, høy nøyaktighet og halvautomatiske avtrekkere med priser ned til 200 dollar (nær 2.000 kroner).

Få vil stramme inn

Men selv om man ved hver masseskyting får en debatt, faller forslag om å stramme inn kontrollene med våpen.

I fjor viste en meningsmåling fra Pew at bare 53 prosent av amerikanerne ønsket strengere våpenlover, mens 49 prosent mente at strengere lover ville kunne redusere episodene med masseskyting.

Politikere som republikaneren Greg Abbott mener det er riktigere å lette på våpenlovene. I fjor undertegnet Texas-guvernøren en lov som tillater alle i staten over 18 år åpent bære et håndvåpen uten lisens eller opplæring.

Shannon Watts, grunnleggeren av organisasjonen Moms Demand, som går inn for å begrense våpenbruk, påpekte at Texas er et av USAs største våpenmarkeder. Delstaten har også en høy statistikk over skytevåpenrelaterte dødsfall.

– Hvis flere våpen og færre lover hadde gjort Texas tryggere, skulle man ha sett synkende våpenvold, skrev Watts på Twitter.

– Men Texas har i stedet høye forekomster av selvmord og drap begått med skytevåpen. Texas har også vært åsted for fire av de ti dødeligste masseskytingene i USA, understreker Shannon Watts.

