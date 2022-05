Omstridt kongresskvinne til topps i nominasjonsvalg

Greene er en av de mest kontroversielle politikerne i USAs kongress. Hun flørter åpenlyst med konspirasjonsteorier og blir sett på som svært splittende. Derfor ble nominasjonskampen ansett som et valg som ville vise om republikanske velgere fortsatt ville tolerere den omstridte politikken hun fører.

Greene slo de fem utfordrerne som stilte mot henne og viste i seierstalen ingen tegn til å vike fra sin posisjon på ytterkanten. I talen ba hun om at president Joe Biden stilles for riksrett og gjentok løgnene om at Biden ikke vant valget for to år siden på redelig vis.

Samtidig langet hun ut mot munnbind og vaksinekrav som tyranni og klaget på måten Trump-supportere er blitt rettsforfulgt siden det voldelige angrepet på Kongressen 6. januar 2021.

Hun angrep også partifeller og kalte republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, en mislykket leder og sa at hun er del av et flertall som vil kaste Hillary Clinton i fengsel.

– Å sende meg tilbake til Washington er å sende et budskap til blodsugerne i det etablerte om at vi vil sette agendaen for det neste tiåret, ikke dem, sa Greene.

