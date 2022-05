Kemp slår Trump-kandidat i republikanernes guvernørvalg i Georgia

Trump har vært sint på Kemp fordi Kemp ikke ville la seg presse til å endre på delstatsresultatet i presidentvalget i 2020.

Perdue hadde gitt støtte til Trumps valgløgner og startet to valgdebatter med Kemp med budskapet om at 2020-valget var stjålet. Daværende presidentkandidat Joe Biden slo Trump med i underkant av 12.000 stemmer. Påstanden fra Trump og Trumps støttespillere ble i ettertid gjennomgått flere ganger og valgmyndighetene fant ingen bevis for at det var forekommet valgfusk.

Kemp, som fikk drahjelp fra Pence på et valgmøte mandag kveld, har på sin side sikret seg fornyet tillit blant partifellene etter blant annet å ha fått gjennom skattekutt og mer liberale våpenlover i den republikansk-kontrollerte delstatsforsamlingen. Kemp har også lovet lønnsvekst for offentlig ansatte og kunngjort etablering av to store fabrikker for produksjon av batterier til elbiler.

