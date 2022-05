Johnson: Jeg har lært leksen min

Johnson holdt pressekonferanse onsdag ettermiddag, etter at granskingsleder Sue Gray la fram sin rapport om festene i Downing Street under koronapandemien.

På pressekonferansen gjentok Johnson stort sett det samme som han sa i Underhuset tidligere samme dag. Han beklaget for festene, men sa gjentatte ganger at han ikke hadde vært vitne til noen brudd på koronareglene.

Han sa at han ved enkelte anledninger takket av medarbeidere som skulle slutte, og at han fortsatt mener at det var riktig å gjøre.

Han sa videre at han har lært leksen sin.

Johnson fikk spørsmål fra Sky News om han har vurdert å trekke seg som statsminister. Journalisten viste til en undersøkelse hvor tre av fem briter mener at han burde det.

– Alt jeg kan si, er at gitt alt som foregår nå, er det min jobb å fortsette og å levere det vi har forpliktet oss til. Jeg føler virkelig at det er min plikt, og at jeg må levere, sa statsministeren.

Han sa videre at både han og regjeringen må fortsette framover.

ITV spurte deretter Johnson om han er en løgner.

– Nei, var svaret.

