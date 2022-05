WHO: Ingen grunn til massevaksinering mot apekopper

Tiltak som god hygiene og sikker seksuell atferd vil være tilstrekkelig for å kontrollere spredningen utenfor Afrika, mener Richard Pebody i WHO, ifølge Reuters.

Tilgang til vaksiner og antivirale medikamenter er i øyeblikket relativt begrenset, opplyser Pebody videre. Han leder WHOs europeiske avdeling for høyrisikopatogener.

Pebodys uttalelser kommer etter at det amerikanske smittevernbyrået CDCP (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) har uttalt at man der er i gang med en prosess for å skaffe flere vaksiner mot apekopper.

I Tyskland har myndighetene uttalt at de vurderer muligheten for vaksinering mot apekopper, mens Storbritannia har tilbudt vaksinene til noen helsearbeidere.

Helsemyndighetene i Europa og Nord-Amerika gransker over 100 bekreftede og mulige tilfeller av smitten, som er det største utbruddet utenfor Afrika, der den noen steder er endemisk.

