Alle tre nekter straffskyld og har anket varetektsfengslingen.

Jenta ble funnet død i familiens bolig torsdag. Politiet mente først at det dreide seg om et selvmord, men noen dager senere startet de drapsetterforskning etter at nye opplysninger kom fram.

Ifølge kilder til Aftonbladet mistenker politiet at det kan dreie seg om æresdrap.

[ Tre pågrepet etter at tenåringsjente ble funnet død i Sverige ]