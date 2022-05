Sverige anbefaler femte koronadose til alle over 65 år

– Pandemien er ikke over, sier sosialminister Lena Hallengren (S).

Voksne i alderen 18–64 år kan også ta den femte dosen, men dette er ikke en anbefaling.

– Nytten av en høstdose er begrenset for denne gruppen, sier direktør Karin Tegmark Wisell i svenske Folkhälsomyndigheten.

Myndighetenes nåværende råd er at alle som er tolv år og eldre vaksinerer seg, at alle som er 18 år og eldre tar en tredje dose, og at alle som er 65 år og eldre tar en fjerde dose.

